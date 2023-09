Luxemburg: Goodyear steckt nach Transformationsplan in der Bredouille

Goodyear hat vergangenen Dienstag angekündigt, auf internationaler Ebene umzustrukturieren . Betroffen könnten demnach auch Stellen in Luxemburg sein. Auf Anfrage von L'essentiel bestätigte das Wirtschaftsministerium, dass es «über einen möglichen Transformationsplan» informiert worden sei, und hat empfohlen, Gespräche über einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung anzufangen. Diese ermögliche Vorruhestände, zeitweiliges Ausleihen von Arbeitskräften und Umschulungen, damit Betroffene weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis verbleiben können. Das Ministerium erklärt sich sogar bereit – falls nötig – «die Verhandlungen zu begleiten».

Da die Gewerkschaft OGBL im Jahr 2020 nach der Entscheidung Goodyears, Produktionsstätten in Luxemburg einzustampfen, erfolgreiche Gespräche zum Erhalt der Beschäftigung mit dem Unternehmen geführt habe, zeigt sie sich auch jetzt optimistisch. Dennoch: Die Tatsache, dass Stellenstreichungen in einem Unternehmen, das in den vergangenen Monaten von in Kurzarbeit beschäftigten Arbeitnehmern profitiert hat, geplant sind, lassen einige die Zähne knirschen.