Luxemburg: «Gratisbehandlung für alle» steht nicht zur Disposition

Innerhalb der vergangenen Legislaturperiode war die Koalition aus DP, LSAP und Déi Gréng große Schritte in Gratisangeboten gegangen. Die betraf folgende Bereiche:

Die CSV, die wahrscheinlich die kommende Regierung anführen wird, war in der Vergangenheit nicht immer ein Fan der Maßnahmen und machte auch im diesjährigen Wahlkampf noch einmal deutlich, dass sie nicht für eine «Gratisbehandlung für alle» sei. Ihr Ansatz: gezielte Lösungsansätze spezifisch an Geringverdiener und die Mittelschicht gerichtet. Indes haben sich die Konservativen allerdings auch nicht explizit für eine Abschaffung der von der Regierung Bettel eingeführten Angebote ausgesprochen.

Die Gespräche laufen noch

Wo definitiv keine Umkehr zu erwarten ist, ist der öffentliche Verkehr. Im Sektor, der in diesem Jahr aller Voraussicht nach 800 Millionen Euro kosten wird, weist die CSV gar auf Verbesserungsbedarf hin und befürwortet die Bereitstellung von zusätzlichem Material. Ihrer Ansicht nach seien Züge und Busse überlastet. Auch sollen die Maison-relais nicht wieder kostenpflichtig werden, auch wenn sich die CSV in der damaligen Abstimmung dagegen gewandt hatte. Jedoch bedürfe es weiterer Alternativen wie zum Beispiel zusätzliche Hilfen für Eltern, die ihre Kinder betreuen.

Was Luc Friedens Partei schließlich befürwortet ist der kostenlose Musikunterricht, wobei die Abgeordneten sich in diesem Falle mehr im Schweigen hüllen. Ein CSV-ler sagt hierzu: «Bisher habe ich nicht gehört, dass das Thema in der Fraktionsarbeit aufgegriffen wurde, aber wenn das der Fall ist, wird es im Plenum diskutiert.»