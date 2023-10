Luxemburg: Großteil der Haushalte ignoriert Mietzuschüsse

In Luxemburg bleibt die Zahl der Haushalte, die die Mietsubvention nicht in Anspruch nehmen, sehr hoch. Im Jahr 2023 werden nach Schätzungen des Wohnungsbauministeriums etwa 76 Prozent der potenziell anspruchsberechtigten Haushalte diesen Zuschuss nicht nutzen. Seit der Einführung im Jahr 2016 sollen damit Mieter in Luxemburg mit niedrigem Einkommen unterstützt werden, bei denen die wohnungsbezogenen Ausgaben 25 Prozent ihres Nettoeinkommens übersteigen.