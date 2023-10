Waren Déi Gréng 2018 noch die großen Wahlsieger und jene Partei, die der Regierungskoalition mit DP und LSAP eine zweite Legislaturperiode ermöglichte, sind es die Verluste der Grünen , die am heutigen Sonntag das Ende des Dreierbündnisses besiegeln . Mit gerade einmal 8,55 Prozent der Stimmen (2018: 15,12 Prozent) verliert die Partei um Spitzenkandidatin Sam Tanson fünf ihrer bislang neun Mandate. Wenn auch LSAP und DP ein, beziehungsweise zwei Mandate hinzugewinnen konnten, ist die blau-rot-grüne Mehrheit dahin, das Bündnis kommt in der Chamber auf nur noch 29 Abgeordnete. Zwei weniger als bislang und zwei zu wenig für eine dritte Legislaturperiode.

Premierminister Xavier Bettel (DP) zeigte sich am Sonntagabend dennoch mit dem Wahlergebnis zufrieden: «Man hat uns einen Rückgang prognostiziert und heute Abend sind wir unter den großen Parteien diejenige, die am meisten zugelegt hat», so der amtierende Regierungschef. Die hohe Zahl der auf ihn entfallenden Direktstimmen sowie das gute Abschneiden der DP sei Beleg, dass der Wähler die DP weiter in Regierungsverantwortung sehen wolle: «Über das Amt des Premiers werde ich heute nicht verhandeln.»