Luxemburg: Halloween-Haus in Mamer lockt mit schauriger Deko

Skelette, Spinnen und weitere schaurige Deko warten auf die Kinder, die am heutigen Dienstag bei Sandra in Mamer Halloween-Süßigkeiten holen wollen. «Vor ein paar Jahren wollte ich das Innere des Hauses dekorieren, aber die Kinder hatten zu viel Angst, also hat meine große Tochter vorgeschlagen, draußen zu dekorieren», erklärt die Mutter von zwei Töchtern.