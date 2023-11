Luxemburg: Handy am Steuer kostet nun vier Punkte

Wer beim Autofahren ans Handy geht, muss nun tiefer in die Tasche greifen.

Bestimmte Verkehrsdelikte werden mittlerweile härter bestraft. Wie das Luxemburger Wort berichtet hat, ist das entsprechende Gesetz seit vergangener Woche in Kraft. Die Benutzung eines Handys, Tablets oder eines anderen Geräts mit Bildschirm wird mit vier Punkten und einer Geldstrafe von 250 Euro geahndet, bisher waren es zwei Punkte und 145 Euro. Dies gilt, sobald sich das Fahrzeug auf der Straße befindet, also auch an einer roten Ampel oder im Stau.