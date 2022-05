Großherzog in Lissabon: Luxemburg «hat alles getan», um Portugiesen zu integrieren

«Ich war jahrelang selbst ein Einwanderer», erklärt der Sozialdemokrat: «Ich habe Portugal sehr jung verlassen und über zwölf Jahre lang in Frankreich, England und den USA gelebt», erklärt der 51-Jährige. Dadurch hatte er auch «Kontakt zur portugiesischen Gemeinschaft in Frankreich und später in Luxemburg». Diese Menschen hätten ihn beeindruckt: «Es sind Männer und Frauen, die für ein besseres Leben gekämpft haben, als in Portugal noch eine Diktatur herrschte», sagt er: «Mit einer immer noch enormen Fähigkeit, etwas aufzubauen und sich anzupassen».