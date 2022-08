Meteolux : Luxemburg hat den sonnigsten Juli seit Aufzeichnung hinter sich

Noch nie hat Luxemburg einen so sonnigen Juli erlebt, wie dieses Jahr – zumindest seit 1948, als der Wetterdienst Meteolux mit den Aufzeichnungen begonnen hatte. In den 31 Tagen zeigte sich die Sonne 377 Stunden, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Ein absoluter Rekord, der mit fast 30 Stunden mehr den bisherigen von 2018 buchstäblich in den Schatten stellt. Damals zeigte sich die Sonne im Juli für 348 Stunden.