Sanktionen – Luxemburg hat die Vermögen russischer Oligarchen im Visier

Das Finanzministerium kann die Vermögen russische Oligarchen einfrieren. Editpress

200 Millionen russische Vermögenswerte in den Niederlanden eingefroren, zehn Milliarden Euro in Belgien – drei Wochen nach Beginn der Invasion in der Ukraine äußern sich die Behörden der EU-Länder zu den Maßnahmen, die sie gegen russische Oligarchen ergriffen haben. Als Finanzhochburg hielt sich Luxemburg mit Angaben zu den Beträgen bisher bedeckt, was die Kritik der Opposition nach sich zog.

«Wir veröffentlichen keine Listen»

Das Finanzministerium erklärt gegenüber L'essentiel, dass «Luxemburg alle auf europäischer Ebene beschlossenen Sanktionen in die Praxis umsetzt. Die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) wurde informiert, aber wir werden keine Liste veröffentlichen», so das Ministerium. Luxemburg sei zwar nicht die erste Anlaufstelle für russische Finanziers – es gibt nicht viele russische Banken in Luxemburg–, aber viele Oligarchen nutzten das luxemburgische Know-how im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung.

Laut einer Liste, die von ehemaligen Mitgliedern der «Big 4» (Die Wirtschaftsprüfer PwC, KPMG, EY, Deloitte) in Luxemburg erstellt und von Delano eingesehen wurde, hat ein Drittel der reichsten russischen Oligarchen Vermögenswerte in Luxemburg, darunter der frühere Chelsea-Boss Roman Abramowitsch und Michail Fridman, der sich früh gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatte.

Der frühere Chelsea-Boss Roman Abramowitsch. AFP

Summen sind jedoch nach wie vor schwer zu benennen. Die ALFI (Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement) schätzte das Engagement der luxemburgischen Investmentfonds in russischen Anleihen und Aktien auf 20 Milliarden Euro.

Wie eine Quelle gegenüber L'essentiel erklärte, gibt es jedoch Schlupflöcher, durch die von Oligarchen gehaltene Fonds nicht als solche erscheinen: «Fonds von zypriotischen Personen, die in Moskau geboren wurden, werden nicht gezählt.» Ein Reporter-Artikel hatte bereits die Funktion der luxemburgischen Finanzwelt als Vermittler des zypriotischen Finanzplatzes in Bezug auf russische Gelder beleuchtet.

Die Justiz ist «noch nicht im Spiel»

So bleibt es kompliziert, die Vermögen von Kreml-nahen Personen einzufrieren. Das trifft besonders auf bewegliche Vermögen, wie zum Beispiel Privatjets zu. Nach unseren Informationen plant das Großherzogtum auch, den Zugang zu diesen Gütern für russische Oligarchen vorübergehend zu beschränken.