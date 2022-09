Luc Holtz: Luxemburg «hat einen Schritt nach vorne gemacht»

Zwar sind die Gegner in der Liga C nicht ganz so hochkarätig wie in den Qualifikationen für große Turniere, doch mussten die Löwen immerhin die «Hürde» Türkei» nehmen – die sie mit einem Unentschieden (3:3) in Istanbul immerhin in Schach halten konnten. «In diesem Spiel haben wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt», findet Trainer Luc Holtz, der auf Stammspieler wie Christopher Martins Pereira, Olivier Thill, Mathias Olesen oder Dirk Carlson verzichten musste. «Ich denke, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben», so Holtz, «von den sechs Spielen, die wir gespielt haben, fällt mir keines ein, in dem wir wirklich schlecht waren».