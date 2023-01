Corona : Luxemburg hat fast 52 Millionen Euro für Impfstoffe gezahlt

LUXEMBURG – Das Gesundheitsministerium hat am Freitag eine Übersicht zu den bisherigen Covid-Impfstoffkosten veröffentlicht. Die aktuelle Rechnung wird voraussichtlich noch weiter steigen.

Bis auf den Cent hat die Regierung bislang 51.193.848,54 Euro in den Kauf von Impfstoffen gegen das Coronavirus investiert. Dies geht aus einer Antwort der Gesundheitsministerin Paulette Lenert auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Die Rechnung wird in diesem Jahr und 2024 wohl noch weiter steigen.

«Was Pfizer-Biontech betrifft, so werden in diesen beiden Jahren voraussichtlich 633.621 fraktionierte Dosen geliefert», so Paulette Lenert. Die gesamte Lieferung wird demnach 12.355.609,50 Euro kosten. Darüber hinaus wird Novavax wahrscheinlich weitere 34.000 Dosen ausliefern. Die gesamte Lieferung werde etwa 680.000 US-Dollar (624.363 Euro) kosten. Von Moderna kommen wahrscheinlich noch 81.000 zusätzliche Dosen, die bereits bezahlt wurden.