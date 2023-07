Basketball: Luxemburg hat gegen Kroatien «nichts zu verlieren».

Der Trainer erwartet Ernsthaftigkeit von seiner Mannschaft. Fernan Konnen

Die Luxemburger reisen zum Start der dritten Runde der Vorqualifikation für die EuroBasket 2025 als klarer Außenseiter nach Opatija. Am Samstag versuchen sie in Kroatien standzuhalten, bevor dann am 2. August das Rückspiel in der Heimat steigt. Während die beiden Nationen im vergangenen Monat im Finale der U18-EM der Frauen in der Division B aufeinander trafen (kroatischer Sieg 93-66), wird dies das erste Aufeinandertreffen der männlichen A-Nationalmannschaften sein.

Kroatien tritt zwar ohne seine NBA-Stars (wie Bojan Bogdanovic oder Ivica Zubac) an, verfügt aber über einen Kader mit Spielern, die in den besten europäischen Vereinen spielen, und ist damit der größte Name unter den Teilnehmern der dritten Qualifikationsrunde. Nur der Gruppensieger wird an der EM 2025 teilnehmen, was die Aufgabe für die Mannschaft von Ken Diederich fast unmöglich macht – zumal auch Irland auf die Teilnahme schielt.

Irland am kommenden Mittwoch

Dennoch will der Trainer, dass seine Spieler das Match ernst nehmen: „Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren, die Ballverluste minimieren, unsere Freiwürfe versenken und versuchen, unsere Gegenangriffe zu nutzen. Und wir wollen Spaß haben. Gegen eine Mannschaft auf diesem Niveau haben wir nichts zu verlieren.“