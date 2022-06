Schnäppchenjagd : Luxemburg hat zum Sommerschlussverkauf geladen

LUXEMBURG – Am Freitag hat der Sommerschlussverkauf im Großherzogtum begonnen und hat etliche Menschen mit satten Rabatten gelockt. Der ersehnte Ansturm auf die Geschäfte blieb allerdings aus.

Der erste Tag des Sommerschlussverkaufs am heutigen Freitag schien relativ ruhig verlaufen zu sein, trotz der teilweise satten Rabatte, die die Geschäfte auf dem Belval Plaza angekündigt haben. Der erwartete Ansturm auf die sonst so begehrten Schnäppchen, blieb demnach aus. «Aber es ist auch der Tag, nach dem Nationalfeiertag, da haben sich viele einen Brückentag genommen», erklärt Franck, Geschäftsinhaber eines Herrenausstatters. «Ich glaube am Wochenende, können wir auf mehr Besucher hoffen», fügt seine Kollegin Camille hinzu.