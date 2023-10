Luxemburg: Hauptstadt-Diebe haben SIM-Karten im Visier

Am Montag vergangener Woche kam es in einem Haus der Rue Glesener in der Hauptstadt zu einem auf den ersten Blick ungewöhnlichen Diebstahl, wobei die SIM-Karte eines Fahrstuhls entwendet wurde. Diese SIM-Karten, die eigentlich dazu dienen, dass im Falle einer Aufzugsstörung die Wartung kontaktiert werden kann, sind derzeit in Frankreich beliebtes Diebesgut, da sie im Anschluss oftmals für Betrugs-SMS benutzt werden.