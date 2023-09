Luxemburg: Bewohner ertappen Einbrecher auf frischer Tat

Eine böse Überraschung mussten dieses Wochenende gleich zwei Bewohner in Luxemburg erleben. In der Rue du Bois in Strassen hatten «ein oder zwei Täter gegen 2.30 Uhr versucht, das Schloss der Kellertür zu knacken», wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Das klappte nicht und so hätten sie versucht, durch die Fensterläden der Terrassentür ins Haus zu gelangen. «Daraufhin wurde der Anwohner wach und ging ins Wohnzimmer, wo er die Einbrecher erblickte», so die Beamten. Diese hätten daraufhin die Flucht ergriffen.