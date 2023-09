Luxemburg: Haustür-Betrüger schaden auch den echten Wohltätern

«Wenn es Betrügern gelungen ist, in Ihr Haus zu kommen, ist es oft schon zu spät», warnt die Polizei und ruft zur Wachsamkeit auf. Doch es sind ja nicht nur Betrüger unterwegs, auch die echten gemeinnützigen Organisationen, wie derzeit Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières – MSF). Wie alle anderen sind sie auf private Spenden angewiesen, sie machten 99 Prozent der Spendeneinnahmen aus, gibt die Organisation an.

«Ziel der Anwerberteams ist, finanzielle Unterstützung von neuen Spendern zu bekommen (...) Wir müssen unsere finanzielle Unabhängigkeit sicherstellen», erklärte eine Sprecherin von MSF im Gespräch mit L'essentiel. Vier intern geschulte Personen, drei Männer und eine Frau, werden die Organisation in den kommenden Tagen an den Haustüren vertreten.

«Sie sind leicht zu erkennen, da sie mit Formularen, Namensschildern und einem QR-Code arbeiten und auffällige Westen tragen», so MSF und weiter: «Wir nehmen nie Bargeld an, sondern bieten potenziellen Spendern lediglich an, ein monatliches Unterstützungsformular auszufüllen, das ihr Engagement bezeugt. Unsere Teams betreten nicht das Haus und fragen auch nicht nach Wasser oder Lebensmitteln.»