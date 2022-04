Höhere Lebenshaltungskosten : Luxemburg hebt die Beihilfen für seine Studierenden an

LUXEMBURG – Ab dem neuen Studienjahr zahlt der Staat höhere Beihilfen für Studenten aus. Eine «ziemlich sportliche Angelegenheit», wie Bildungsminister Claude Meisch findet.

«Es war und ist wichtig, dass die Studierenden in der aktuellen Krise nicht vergessen werden», sagte Polina Bashlay, Vorsitzende der Studentenvereinigung ACEL. Die zusätzlichen Beihilfen in Höhe von zehn Millionen Euro werden ab dem Studienjahr 2022/2023 ausgezahlt. Sie wurden im Rahmen der Tripartite zu den gestiegenen Preisen ausgehandelt und am Montagmorgen von Bildungsminister Claude Meisch (DP) erläutert.