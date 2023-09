Luxemburg: Henri Kox kann keine Polizisten aus dem Hut zaubern

Henri Kox fühlt sich in seiner Rekrutierungspolitik bestätigt.

Am heutigen Donnerstag hat Innen- und Polizeiminister Henri Cox (Déi Gréng) Bilanz zu seiner Arbeit gezogen. Auch zu einer für kommenden Samstag geplante Demonstration gegen die Unsicherheit im Luxemburger Bahnhofsviertel hat er sich geäußert. Wegen der beunruhigende Zustände im Bahnhofsquartier innerhalb der vergangenen Wochen, bat der Minister um Verständnis: «Die Polizeipräsenz zu erhöhen, braucht Zeit, man muss die Leute ausbilden. Ich habe keinen Zauberstab.» Vor allem der Handel mit Drogen sei ein Problem, welches nicht durch vereinzelte «Hauruck-Aktionen» – von welchen es in den vergangenen Tagen laut Aussage des Ministers einige gab – gelöst werden können.

Das Polizei-Korps wächst nach Plan

Die 781 neu hinzugewonnenen Mitarbeiter teilen sich in 501 Beamte im Außendienst und 280 im Innendienst auf. Die Bedeutung letzterer für die öffentliche Sicherheit ist nicht zu unterschätzen, da diese derzeit durch die Polizei durchgeführten Verwaltungsaufgaben übernehmen können, was sich schlussendlich in einer größeren öffentlichen Präsenz der Ordnungskräfte ummünzt.