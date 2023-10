Luxemburg: Im Imax spüren Kinogänger das Donnergrollen förmlich

Angesichts des Erfolgs von Streaming-Plattformen wie Netflix investieren die Kinos nun vermehrt in das, was sie auszeichnet: das besondere Zuschauererlebnis. Nach 3D, 4DX und Laser Ultra eröffnet das Kinepolis Kirchberg heute seinen Imax-Saal. Eine Lasertechnologie, die ein schärferes Bild, tiefere Kontraste, ein dunkleres Schwarz und eine größere Helligkeit bietet.

Am Dienstagvormittag erläuterte der Kanadier John M. Schreiner, Vizepräsident der Emea Imax Corporation, die Stärken dieser Technologie, die bereits von Christopher Nolan und J.J. Abrams getestet wurde. In den nächsten Wochen stehen unter anderem «Killers of the Flower Moon», «Taylor Swift: The Eras Tour», «Napoleon» und «Wonka» auf dem Programm.