Im Jahr 2021 : Luxemburg importierte mehr als 40 Millionen Liter Bier

Angesichts der derzeit herrschenden Temperaturen, sehnen sich die Menschen nach etwas Abkühlung. In weiten Teilen der Welt wird dafür gerne mal zu einem kühlen Bier gegriffen – so auch in Luxemburg. Laut einer Studie von The Brewers of Europe – einem Zusammenschluss der europäischen Brauereiverbände – trinken Luxemburger jährlich 45 Liter Bier. Damit sind Einwohner des Großherzogtums weit abgeschlagen hinter den Tschechen (135 Liter), Österreichern (100 Liter), Deutschen (95 Liter) und den Belgiern, die mit einem Konsum von 68 Litern Bier pro Kopf eher zu den gemächlichen Biertrinkern gehören. Doch woher stammt das ganze Bier?