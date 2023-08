Luxemburg: In den Vierteln soll sich nicht mehr «alles nur ums Auto» drehen

Am Mittwoch hat die Regierung ihre Leitlinien zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten vorgestellt. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) erklärte dazu, man gebe Gemeinden, Stadtplanern und Architekturbüros ein Orientierungsinstrument an die Hand. «Es geht darum, die Lebensqualität in den Wohngebieten zu verbessern», so die Sozialistin.