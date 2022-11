Weltraumforschung: Luxemburg investiert 127 Millionen Euro in die Raumfahrt

Der luxemburgische Wirtschaftsminister Franz Fayot betonte: «Die ESA hat ihr Ziel in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld fast erreicht, daher ist es insgesamt ein sehr gutes Ergebnis.» Luxemburg stehen 121 Millionen Euro für optionale Programme zur Verfügung (plus sechs Millionen für das obligatorische Programm zur Weltraumwissenschaft). «Das ist ungefähr das gleiche Niveau wie in Sevilla vor drei Jahren (129 Millionen Euro)», erklärte der Minister und fügte hinzu, dass es sich um Geld handelt, das den luxemburgischen Unternehmen zugute kommen werde.