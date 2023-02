Erneuerbare Energie: Luxemburg investiert 40 Millionen Euro in Solarenergie in Finnland

Luxemburg wird mit 40 Millionen Euro Solarenergieprojekte in Finnland über einen neuen EU-Mechanismus finanzieren. Dies teilte das finnische Wirtschaftsministerium am Montag in einer Pressemitteilung mit. Damit wird die Ankündigung von Premierminister Xavier Bettel (DP) bestätigt, die er anlässlich des Besuchs seines finnischen Amtskollegen am 10. Februar gemacht hatte. Er hatte eine «bedeutende» Investition des Großherzogtums in Solarenergie angekündigt. Finnland will bis 2035 CO2-neutral werden.