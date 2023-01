Umweltschutz: Luxemburg investiert mittlerweile ein Vermögen in Abwasserentsorgung

In der Kläranlage von Beggen in der Hauptstadt.

Die Ausgaben für die Umwelt sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen, wie aus den am Mittwoch von Statec veröffentlichten Zahlen für den Zeitraum 2008 bis 2020 hervorgeht. Im Jahr 2008 gab das Land 275 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen aus, was 0,7 Prozent des BIP entsprach. Bis 2020 war diese Zahl auf 815 Millionen bzw. 1,3 Prozent des BIP gestiegen. Von 2011 bis 2015 war der für die Umwelt ausgegebene Anteil des BIP mit 0,8 Prozent stabil geblieben, bevor er 2016 auf 0,9 und von 2017 bis 2019 auf 1 Prozent gestiegen ist.