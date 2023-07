Tourismus: Luxemburg ist als Reiseziel beliebter denn je

Das Jahr 2023 kündigt sich als «ein Rekordjahr für den Tourismus in Luxemburg an», freute sich Tourismusminister Lex Delles am Dienstag. «Die Zahlen für das erste Halbjahr und für die Sommerbuchungen sind sehr positiv», so der DP-Politiker. Auf den Campingplätzen lägen die Buchungen bereits zwölf Prozent über dem Wert von 2019, dem bisherigen Rekordjahr, und auch die Hotels dürften ihre bisherigen Spitzenwerte aus dem letzten Vor-Corona-Jahr übertreffen. Sebastian Reddeker, CEO von Luxembourg for Tourism, stimmte ihm zu und ergänzte: «Die Monate Oktober bis November werden zeigen, wie groß der Rekord sein wird.»