Neue Präventionskampagne : Luxemburg ist beim Alkohol ganz vorne mit dabei

LUXEMBURG – Der Alkoholkonsum ist im Großherzogtum ziemlich hoch. Besonders im Straßenverkehr kann das schlimme Folgen haben. Eine Kampagne soll nun Aufklärungsarbeit leisten.

Die Kampagne wurde am Freitag in einer Pressekonferenz von Verkehrsminister François Bausch (links), Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (Mitte) und Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité routière, vorgestellt.

Entspannung, Belohnung, gute Laune – in unserer Gesellschaft hat Alkohol einen ausgezeichneten Ruf. «Im Gegensatz zu anderen Drogen ist Alkohol bei uns sehr positiv belegt. Er gehört zum guten Ton. Die negativen Eigenschaften werden oft verdrängt», sagt Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Mit der Kampagne «Alkohol? Weniger ist besser!» (siehe Infobox) will das Ministerium die Problematik des Suchtmittels mehr in den Fokus rücken.