Energie-Strategie: Luxemburg ist bereit, auf russisches Gas zu verzichten

Die Zahlungen für russisches Gas in Rubel hat Claude Turmes (Déi Gréng) am Donnerstag als inakzeptabel bezeichnet. Sowohl Luxemburg als auch die EU wollen «die geltenden Verträge mit Zahlungen in Euro oder Dollar einhalten», erklärte der Energieminister in einer parlamentarischen Stellungnahme. Russland hatte Polen und Bulgarien am Dienstag von der Versorgung abgeschnitten hat, weil sie sich geweigert hatten, die Gaslieferungen in der russischen Währung zu bezahlen.