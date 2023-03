Unter der Schirmherrschaft der NATO : Luxemburg ist bereit die Grenzen Europas zu verteidigen

LUXEMBURG – Ein Kontingent aus 27 luxemburgischen Soldaten ist am Sonntagmorgen vom Findel aus gestartet, um an der NATO-Mission zur Abschreckung in Rumänien an der Grenze zum Krieg in der Ukraine teilzunehmen.