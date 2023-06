Kommunalwahlen: Luxemburgs Plan gegen Wohnungsnot schießt in die Höhe

In Differdingen schießt bereits das Projekt «Gravity» in die Höhe.

Seit mehreren Jahren entstehen immer mehr «Hochhausprojekte», vor allem im Stadtteil Kirchberg. Aber auch andere Gemeinden sind auf den Zug aufgesprungen, wie Differdingen mit dem Gravity-Projekt und seinen 65 Metern Höhe. Serge Wilmes (CSV), der ebenfalls in der Hauptstadt kandidiert, lobte vor kurzem die Gestaltung der Cloche d'Or und betonte. Luxemburg müsse an Höhe gewinnen, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Der Umweltminister Claude Turmes meint seinerseits, dass nicht in Dörfern, sondern in Neubaugebieten in die Höhe zu bauen sei.

Kulturell gesehen halten die Einwohner Luxemburgs nach wie vor an Einfamilienhäusern in der Stadt oder am Stadtrand mit dem dazugehörigen großen Garten fest. Laut einer TNS Ilres-Umfrage stimmen 84 Prozent der Menschen zwar dem Konzept der «vertikalen gemischten Bauweise» zu, sind aber gegen Sozialwohnungen. In Luxemburg-Stadt sieht der allgemeine Bebauungsplan (PAG) noch Platz für 50.000 Menschen vor. Dabei müsse jedoch das anhaltende Bevölkerungswachstum berücksichtigt werden, so François Benoy. Die Dringlichkeit bestünde zunächst darin, sämtliches Baupotenzial zu optimieren, anstatt an Höhe übertreffen zu wollen.