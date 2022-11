Entwicklungshilfe : Luxemburg ist ein «Schlüsselstandort» für integrative grüne Finanzwirtschaft

LUXEMBURG – Das Klima ist eines der zentralen Themen der Europäischen Woche für Mikrofinanzierungen, die am heutigen Mittwoch in der Abtei Neumünster beginnt.

In der Welt der Mikrofinanz «gewinnen Klimafragen seit zehn Jahren an Bedeutung», wie Davide Forcella erklärt. Er ist Co-Direktor einer Handlungsgruppe der Europäischen Mikrofinanzierungsplattform (auf die Entwicklungshilfe gerichtete Investments), die sich auf grüne Finanzwirtschaft spezialisiert hat. Diese organisiert am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag in der Abtei Neumünster die Europäische Woche der Mikrofinanzierungen.