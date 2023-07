Grüne ziehen Bilanz: «Luxemburg ist jetzt ein nachhaltigeres Land»

Die Fraktion von Déi Gréng zog am Donnerstag eine Bilanz für die vergangene Legislaturperiode.

Josée Lorsché, Fraktionsvorsitzende der Fraktion Déi Gréng in der Abgeordnetenkammer, zog am Donnerstag gleich zweimal Bilanz: einmal für das laufende Jahr sowie einmal für die gesamte Legislaturperiode. Ihr Urteil hierbei fällt – wenig überraschend – gut aus. Zufrieden zeigte sie sich mit den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien und Raumplanung, wo laut Lorsché «eine Menge Arbeit» geleistet worden sei.

Dank einer Politik des ökologischen Übergangs sei Luxemburg «jetzt ein nachhaltigeres Land» als fünf Jahre zuvor. Außerdem sei, so die Abgeordnete aus Düdelingen, viel in Mobilität und Infrastruktur investiert worden, – etwa in die Eisenbahn- und Tram-Infrastruktur. François Benoy wiederum zeigte sich erfreut angesichts der Zunahme des Fahrradverkehrs, die er den neuen Radwegen und Veranstaltungen wie dem Vëlosummer zuschrieb.