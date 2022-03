Rentenalter rauf? : «Luxemburg ist keine Insel»

LUXEMBURG – Das Grossherzogtum steht vor grossen Herausforderungen. Premierminister Jean-Claude Juncker will das Renteneintrittsalter erhöhen und die Wirtschaft neu ausrichten.

Bis 2025 muss Luxemburg seine Rentenversicherung reformieren, so Jean-Claude Juncker vor internationalen Wirtschaftsvertretern auf Luxexpo am Freitag.

«Luxemburg ist keine Insel, auch wenn ich einige erschreckende Verhaltensweisen beobachte, die mich an Insulaner erinnern.» Jean Claude Juncker hat in seiner Rede vor Vertretern der internationalen Handelskammern auf Luxexpo mehr als deutliche Worte für die aktuelle Situation im Grossherzogtum gefunden und wegweisende Reformen angemahnt.

Als Antwort auf die internationale Kritik am luxemburgischen Lohnsystem versicherte der Premierminister dem internationalen Pubikum, dass er sich der Probleme mit dem Index bewusst sei. An diesem System müsse das Land aber festhalten. «Die automatische Lohnindexierung ist ein Problem, aber ihre Abschaffung wäre genauso eines», sagte Jean-Claude Juncker.

Damit verteidigte er den Kompromiss, den die Regierung und die Gewerkschaften zum Index ausgehandelt haben. Demnach wird 2011 unabhängig von der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung nur eine Indextranche im Herbst fällig. Die Kritik der Arbeitgeber an diesem Kompromiss wies Juncker mit einem Seitenhieb zurück: «Zwischen den Forderungen der Gewerkschaften und denen, die das Patronat formuliert, kann ich kaum einen Unterschied erkennen.»

Für die kommenden Jahre diktierte der Premierminister der Regierung eine Reform ins Aufgabenheft: «Bis 2025 muss die Rentenversicherung grundlegend überarbeitet werden, wenn wir ihre Finanzierung absichern wollen. Wir werden alle länger arbeiten müssen und die Beschäftigungssituation der 55- bis 65-Jährigen in den Luxemburger Betrieben verbessern.»

Die luxemburgische Wirtschaft müsse sich ebenfals darauf einstellen, dass die guten Zeiten für den Finanzplatz vorbei seien, so Juncker. Luxemburg müsse dementsprechend seine Wettbewerbsgfähigkeit verbessern, um in einer globalisierten Welt mitzuhalten. Dies gelte vor allem in Industrie, Handel sowie im Dienstleistungssektor. «Wie alle anderen Länder auch, muss Luxemburg sich weiterentwickeln», erklärte Juncker. «Ich bin mir bewusst, dass Sozial- und Wirtschaftsreformen schwierig sind, aber sie sind nötig.»