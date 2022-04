Luxemburg/Ukraine : Luxemburg ist «schockiert über die schrecklichen Bilder» von Butscha

LUXEMBURG/KIEW – Nach der Entdeckung von Massengräbern in einem Vorort von Kiew fordert Außenminister Jean Asselborn, Russland für diese Gräueltaten «zur Verantwortung» zu ziehen.

Die Bilder sind erschreckend und «werfen ernsthafte Fragen über mögliche Verbrechen in der Ukraine auf», so die Vereinten Nationen am Sonntag. Nach der Entdeckung der Leichen von 300 Menschen, die in Massengräbern in Butscha in der Nähe von Kiew verscharrt wurden, äußerte die internationale Gemeinschaft ihr Entsetzen und verurteilte die Taten aufs Schärfste. Dies gilt auch für Luxemburg, wie aus einem Tweet des Außenministeriums am Sonntagabend hervorgeht.