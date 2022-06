Influencerin Jade Lebœuf : «Luxemburg ist sehr instagrammable»

LUXEMBURG – Jade Lebœuf, eine in Luxemburg lebende Influencerin mit 155.000 Abonnenten, war am Dienstag zu Gast bei L'essentiel Radio. Auch für uns hat sie sich Zeit genommen.

Jade Lebœuf: Mein Mann ist in Luxemburg geboren und aufgewachsen. Als ich 2019 schwanger wurde, wollten wir näher an seiner Familie sein. Es war die ideale Lösung, ganz in der Nähe der Großeltern zu sein und ein ruhigeres Leben als in Paris zu führen.