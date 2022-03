Bankgeheimnis : «Luxemburg ist seit 10 Jahren auf Linie»

LUXEMBURG - Luc Friedens Ankündigung, den letzen Rest des Bankgeheimnisses preisgeben zu wollen, sorgt europaweit für Aufsehen. Dabei kam sie nicht überraschend.

Jean-Claude Juncker mit dem damaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder im Dezember 2000 auf dem EU-Gipfel von Nice. Sechs Monate zuvor hatte Luxemburg auf dem Europarat in Feira bereits unter gewissen Bedingungen der Abschaffung des Bankgeheimnisses seine Zustimmung gegeben. AFP

Die Aussagen von Finanzminister Luc Frieden in seinem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen SonntagsZeitung» am Sonntag sorgten für Aufsehen in der Finanzwelt. Dabei ist die Aussage, dass Luxemburg einem automatischen Informationsaustausch zwischen Steuerämtern - also de facto der endgültigen Abschaffung des Bankgeheimnisses in Luxemburg - nicht länger im Weg stehen wolle, alles Andere als überraschend. Es ist im Endeffekt das Ziel einer Entwicklung gewesen, die sich vor über 12 Jahren mit dem EU-Rat im portugiesischen Feira abzeichnete.

«Friedens Ankündigung ist die logische Konsequenz dessen, was die Finanzbranche in Luxemburg im vergangenen Jahrzehnt in die Wege geleitet hat», erklärt Julian Presber, Managing Director des Master of Science in Banking and Finance an der Universität Luxemburg und Koordinator der Beziehungen mit dem Finanzplatz, gegenüber «L’essentiel Online»: «Die Regierung hat seit Feira mehr oder weniger eine gerade Linie gezeigt, wenn es darum ging, Abstand von dem Geschäft mit so genannten Steuerflüchtlingen zu nehmen».

Chronik eines angekündigten Todes

Luxemburg stimmte im Juni 2000 beim Europäischen Rat in Santa Maria Da Feira prinzipiell einem «schrittweisen Übergang zur Einführung der Auskunftserteilung als Grundlage für die Besteuerung der Zinserträge von Nichtansässigen» zu - unter Vorbehalt, dass andere Staaten und Territorien mit ähnlichen Bedingungen, was das Bankgeheimnis betrifft, ebenfalls auf diesen Weg gehen würden. Diese Bedingung war nötig, um den Luxemburger Finanzplatz, der eine fundamentale Rolle für die Wirtschaft des Landes spielt, konkurrenzmäßig zu schützen. Da aber damals unter anderem mit Österreich, aber auch mit Drittstaaten wie der Schweiz, kein Kompromiss gefunden werden konnte, führte Luxemburg stattdessen eine Quellensteuer auf Finanzprodukte ein und schloss eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Staaten ab, welche einen begrenzten, also nicht systematischen Informationsaustausch bereits vorsahen.

Das Bankgeheimnis wurde also nicht über Nacht abgeschafft, sondern vielmehr Stück für Stück abgebaut. Die Einführung eines automatischen Informationsaustausches ist nur ein letzter Schritt, der als logische Konsequenz der bisherigen Entwicklung anzusehen ist.

Hauptsächlich eine Image-Frage?

«Das Timing der Aussagen Friedens kann natürlich im Zusammenhang der Ereignisse der letzten Tage und Wochen gesehen werden», fügt Presber hinzu (Anm. gemeint ist die Berichterstattung über die so genannten «Offshore Leaks»), «aber der Inhalt der Ankündigung überrascht mich nicht im Geringsten».

Dass der internationale Medien-Hype über Steuer-Hinterzieher und Offshore-Geschäfte schlecht für das Image des Bankenplatzes ist, steht auch für den Finanzspezialisten außer Frage. Er nuanciert jedoch, was das Bankgeheimnis an sich betrifft: «Eine direkte Verbindung zwischen der Vertraulichkeit von Bankgeschäften und Steuerhinterziehung zu ziehen, ist ungerechtfertigt. Auch Länder wie Deutschland handhaben Bankgeschäfte vertraulich. So lange es Regeln gibt, die eine korrekte Besteuerung sicherstellen, ist das Bankgeheimnis an sich kein Problem».

Um die Frage zu beantworten, wie die Schweiz und Österreich auf Friedens Aussagen reagieren werden, ist es nach Meinung von Julian Presber noch zu früh: «Der Finanzminister hat ja noch keinen präzisen Rahmen angekündigt, in welchem der Informationsaustausch stattfinden soll. Falls dies im EU-Rahmen passiert, wird die Schweiz wohl nicht mitmachen. Aber es ist noch zu früh, darüber zu spekulieren. Alles hängt davon ab, was zwischen den Finanzbehörden der einzelnen Länder ausgehandelt wird».

Österreich kündigte bereits am Montag Kompromissbereitschaft an, was die Verhandlungen zur Einführung eines automatischen Informationsaustauschs betrifft.