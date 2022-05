EU-Studie : Luxemburg ist Spitzenreiter bei der Hochschulbildung

LUXEMBURG - Fast zwei Drittel der 25- bis 34-Jährigen im Großherzogtum haben einen Hochschulabschluss – die höchste Quote in der EU. Allerdings brechen hierzulande auch vergleichsweise viele junge Menschen die Schule ab.

Viele junge Menschen in Luxemburg haben einen Hochschulabschluss in der Tasche.

Im Jahr 2021 konnten 62,6 Prozent der 25- bis 34-Jährigen Luxemburger einen Hochschulabschluss vorweisen. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) am Mittwoch veröffentlichte. Dies ist die höchste Quote innerhalb der EU, wo der Durchschnitt bei 41,2 Prozent liegt. Es sind die jungen Frauen, die Luxemburg den ersten Platz bescheren: 67,4 Prozent von ihnen haben die Universität erfolgreich abgeschlossen, verglichen mit 58 Prozent der jungen Männer.

In unseren Nachbarländern Belgien und Frankreich liegt die Quote der Hochschulabsolventen bei 50,9 bzw. 50,3 Prozent, während sie in Deutschland bei 35,7 Prozent liegt. In Rumänien (23,3 Prozent) und Italien (28,3 Prozent) ist der Anteil am niedrigsten.