Internationaler Währungsfonds : Luxemburg ist unter den Top 10 für ausländische Investitionen

Die Vereinigten Staaten waren 2021 das weltweit führende Ziel für Ausländische Direktinvestition (ADI) und überholten China, das auf den dritten Platz zurückfiel, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervorgeht. Im Vorjahresvergleich stiegen die ADI jenseits des Atlantiks um 11,3 Prozent (+506 Mrd. USD) auf insgesamt 4977 Milliarden US-Dollar. Damit lagen die USA weit vor den Niederlanden (4331 Mrd. USD) und China ohne Hongkong (3578 Mrd. USD).

Wenn man Hongkong hinzurechnet, bleibt das Reich der Mitte mit insgesamt 6,891 Milliarden US-Dollar jedoch auf dem ersten Platz. Diese Daten stammen aus der jährlichen ADI-Erhebung des IWF, in der die Daten von 112 Ländern zusammengefasst sind. Weltweit stiegen die ADI um 7,1 Prozent, wenn die Zuwächse in den einzelnen Landeswährungen berücksichtigt werden. In Dollar gerechnet betrug der Anstieg nur 2,3 Prozent, da der Greenback auf dem Devisenmarkt stärker geworden ist.