Luxemburg: Ja, auch im Sommer kannst Du massig Energie sparen!

Vorsorge ist bekanntlich besser als Nachsorge und Selbiges gilt in puncto Energiesparen. Statt sich erst im Winter über Tipps und Tricks zu informieren, an welchen Stellen man sparen kann, ist es ratsam, schon im Sommer damit zu beginnen – auch wenn der Energieverbrauch in der warmen Jahreszeit naturgemäß deutlich geringer ausfällt. Wir sagen Euch, mit welchen einfachen Möglichkeiten Ihr jetzt schon gut gerüstet für den kommenden Winter seid.