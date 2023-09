Luxemburg: Jugendlicher Fake-Spendensammler in Düdelingen gefasst

Am Mittwoch wurde der Polizei in Düdelingen ein falscher Spendensammler gemeldet – dann klickten die Handschellen.

Am Mittwochnachmittag ist der Polizei eine Person gemeldet worden, die sich an einer beliebten Betrugsmasche versuchte. Der junge Mann sei in der Gemeinde von Haus zu Haus gegangen und habe vorgegeben, Geld für eine wohltätige Organisation zu sammeln.