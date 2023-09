Luxemburg: Jugendlicher kommt nach Messerangriff ins Krankenhaus

Am vergangenen Montagmorgen ist gegen 10.25 Uhr im Limpertsberger Viertel in Luxemburg-Stadt ein Jugendlicher mit einem Messer angegriffen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Police Grand-Ducale am Dienstagmorgen hervor. Das Opfer sei durch einen Stich in den Rücken verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.