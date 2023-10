Luxemburg: Juristin erforscht ganz besonderen Teil des Weltraums

Mit zwei Master-Abschlüssen in der Tasche und nach drei Jahren bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA arbeitet sie nun für ein luxemburgisches Start-up-Unternehmen, das 2024 eine zweite kommerzielle Mission zum Mond starten will. Mit an Bord ist ein in Luxemburg hergestellter Roboter. «Meine Aufgabe ist es, unsere Beziehungen zu den Raumfahrtagenturen auszubauen, damit wir ihnen unsere Dienstleistungen für den Zugang zum Mond anbieten können», so Nassey.