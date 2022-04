Kriminalität - Luxemburg kämpft im Drogenhandel gegen viele Kleinunternehmer

Wie funktioniert der Drogenhandel in Luxemburg? Obwohl die Hotspots im Bahnhofsbereich von Luxemburg-Stadt und im Grenzgebiet von Rodingen zu Recht als die sensibelsten Orte für den Verkauf von illegalen Substanzen gelten, ist der Drogenhandel im Großherzogtum auf ganz besondere Weise organisiert, wie Jean-Louis Bordet von der Abteilung für organisierte Kriminalität der Kriminalpolizei gegenüber L'essentiel erklärt. So nutzen die Drogenhändler die Grenzgebiete aus, um die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden zu erschweren.

Die Ermittlungen der vergangenen Jahre haben ergeben, dass diese Gruppen nicht von großen, in Europa tätigen Gruppierungen abhängen, sondern sich um kleine Unternehmer im Drogengeschäft in Luxemburg gruppieren, wie der Experte es nennt. «Wenn eine dieser kleinen Organisationen ermittelt wird, werden wir wahrscheinlich nur einen größeren Dealer und zwei oder drei Händler verhaften», sagt er. Dennoch seien die Lieferketten für all diese Netzwerke dieselben «und es ist nicht ungewöhnlich, dass wir in den Benelux-Ländern an denselben Zielen arbeiten».