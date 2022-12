Großherzog Henri: «Luxemburg kann diese komplizierten Zeiten meistern»

Das Jahr 2022 beschreibt Großherzog Henri zu Beginn seiner Weihnachtsansprache als «speziell». Angesichts der andauernden militärischen Konflikte seien «Millionen Menschen auf der Suche nach einer sicheren Heimat». Ein brutaler Aggressionskrieg Russlands gegen sie Ukraine stelle alles in Frage, «worauf wir seit 1945 unsere friedliche Koexistenz aufgebaut haben», so das Staatsoberhaupt. Dabei betont er, dass Konflikte durch einen Dialog und nicht durch Gewalt zu lösen seien.

Nicht nur die Konsequenzen des Krieges hätten einen weltweit negativen Impakt sondern auch die Situation im Iran und in Afghanistan, wo «Frauen und Mädchen weiterhin ohne Rücksicht unterdrückt, misshandelt und sogar umgebracht werden.» Besonders in Afghanistan würden sie Opfer einer Gesinnung, «die tief im Mittelalter verankert ist». Ein besonderes Anliegen sei es ihm und der Großherzogin, den Betroffenen zu helfen, eine Stimme zu verleihen und sie zu unterstützen.

Der Frage, ob es nur eine komplizierte Phase sei, oder ob wir unsere Gewohnheiten ändern müssen, «können wir uns mittlerweile stellen, denn wir haben selten eine Situation erlebt, in der so viele besorgniserregende Entwicklungen zusammen kommen», so der Souverän. Trotz allem gab sich das Staatsoberhaupt optimistisch: «Luxemburg hat die nötigen Kapazitäten, um diese komplizierten Zeiten zu meistern. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir die Fähigkeit haben, unsere Stärken zu nutzen, um uns an eine neue Situationen anzupassen.»