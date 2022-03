Neues Covid-Gesetz in Kraft – Luxemburg kann sich auf den ersten Abend ohne Maske und CovidCheck freuen

3G, 2G, 2G+, Masken usw. sind passé! Die Abgeordneten haben am Freitag einstimmig die neue Version des Covid-Gesetzes verabschiedet. Damit kehrt Luxemburg bis auf ein paar kleine Ausnahmen fast zur Normalität zurück. Die Maskenpflicht entfällt – außer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch der CovidCheck ist nicht mehr verpflichtend. Nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern, also Orten mit vulnerablem Klientel, muss er durchgeführt werden. Hier gilt ebenso noch Maskenpflicht.