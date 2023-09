Luxemburg: Kaum ein Sommer war so unbeständig wie dieser

Wie jedes Jahr resümiert das Ministerium für Landwirtschaft und der agrarmeteorologische Wetterdienst Asta auch den Sommer 2023 in ihrem am heutigen Freitag veröffentlichten Bericht. Demnach war bislang besonders charakteristisch für die aktuelle Jahreszeit – wenig überraschend – die enormen Temperaturschwankungen. Trockenheit, Regenfälle, Hitzewellen und frische Winde: der Wettergott hat so einiges in petto, was uns die Monate Juni, Juli und August nicht so schnell vergessen lässt.