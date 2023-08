Luxemburg: Kippe verweigert – Jugendliche setzten zu Messerraub an

Zwei Männer sind am späten Montagnachmittag in Luxemburg-Stadt in der Rue St. Ulric Opfer eines gewalttätigen Raubüberfalls geworden. Laut ihren Aussagen gegenüber der Polizei seien sie von einer Gruppe Jugendlicher zunächst um eine Zigarette gebeten worden. Anschließend versuchte einer der Verdächtigen, einen Rucksack an sich zu reißen. Das Opfer gab diesen jedoch nicht heraus und wurde daraufhin von einem der Jugendlichen mit einem Messer bedroht, wie die Polizei erklärt.