Luxemburg: Kleiderspenden entsprechen häufig nicht den Bedürfnissen

«Die Spenden passen kaum zum Körperbau unserer männlichen Empfänger», bestätigt das Rote Kreuz. Hinzu kommt, dass Kleiderspenden stark saisonabhängig sind. So wird am Ende des Sommers nur wenig gespendet, obwohl Hilfsorganisationen angesichts des bevorstehenden Herbsts und Winters gerade dann besonders auf sie angewiesen sind. Nach der Wintersaison – wenn es ans Ausmisten der Kleiderschränke geht – boomen die Textilspenden hingegen. Besonders kleine Größen seien für Männer Mangelware.

Bedarf wird immer größer

Immer mehr Menschen wenden sich an entsprechende Organisationen, um Hilfe zu erhalten. Zwischen 2019 und 2023 habe sich laut offiziellen Angaben die Anzahl der Menschen, die sich an das Rote Kreuz wandten, um das «4,5-fache multipliziert». Für das laufende Jahr sei allein in den ersten Monaten ein Anstieg von «145 Prozent» an Hilfesuchenden verzeichnet worden. Den größten Anteil machen Männer mit 52,10 Prozent aus. Bei den Frauen sind es 25,68 Prozent, Kinder kommen auf 22,22 Prozent.