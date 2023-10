Luxemburg: Kleine Parteien kommen mit begrenzten Mitteln aus

Die kleineren Parteien sehen eine ungleiche Chancenverteilung. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Das uns die Mittel fehlen, spielt uns nicht gerade in die Karten, aber wir geben unser Bestes», fasst Samuel Moïse, Volt-Kandidat im Süden, die Situation der kleineren Parteien zusammen, die derzeit nicht in der Chamber vertreten sind. Trotzdem versuchen sie, ihre Anliegen an die potenzielle Wählerschaft zu bringen. Um die Kampagnen zu finanzieren, sind sie auf die Spenden der Mitglieder angewiesen.

Auch Ali Ruckert von der KPL hält den Wahlkampf für kleinere Parteien für schwierig: «Im Gegensatz zu den großen Parteien erhalten wir kein Geld vom Staat. Unser Budget ist klein und wir werden zu den meisten Diskussionsrunden nicht eingeladen.» Weil es an Mitteln fehlt, könne die Partei beispielsweise keine Wahlwerbung in die Briefkästen werfen, während andere Staatsgelder ausgeben. «Das ist nicht sehr demokratisch», so Ruckert.

Ein Fairnessproblem und eine Art der Diskriminierung sogar, sieht seinen eigenen Angaben nach Joe Thein, Vorsitzender von Déi Konservativ. Auch seine Partei habe Probleme, ihre Botschaften zu verteilen. Bezüglich der Plakate am Straßenrand moniert Frank Engel, Spitzenkandidat von Fokus, den «Überbietungswettbewerb», wie er sagt, und die «politische Verschmutzung des öffentlichen Raums».

Dasselbe gelte für audiovisuelle Botschaften: «Wir können es uns nicht leisten, alle monatelang mit Werbespots zu nerven.» Als einziger gibt er eine Schätzung der Wahlkampfkosten ab: «Das dürfte sich auf etwa 75.000 Euro belaufen.» Das Wahlabkommen zwischen den Parteien vom Januar wurde seiner Meinung nach nicht eingehalten: «Wir sollten die Werbeausgaben auf 100.000 Euro begrenzen, aber das wurde schon vor dem offiziellen Wahlkampf überschritten», meint Engel.

Die Forderungen der Kommunistischen Partei KPL sind laut Ali Ruckert «vor allem wirtschaftlicher und sozialer Art». Er ist für eine Erhöhung des Mindestlohns um 20 Prozent und eine Steuersenkung für Arbeitnehmer. Ausgleichend wirken sollen die Steuern auf das Großkapital und «die Banken, die in den letzten Jahren enorme Gewinne gemacht haben», sagt er. Im Bereich des Wohnungsbaus sollen der Staat und die Gemeinden 50.000 Wohnungen schaffen, mit einer Investition von maximal zehn Prozent des Haushaltsbudgets. Erforderlich sind laut Rucker dafür massiv investiert unter anderem Einstellungen im Baugewerbe.

Die Partei von Frank Engel ist ambitioniert und «trägt eine Ambition zur Erneuerung des öffentlichen Handelns in sich». Engel beklagt die «totale Desorganisation des Raums», die nach seinen Angaben unter anderem die Staus verursacht. Er will das Problem durch «eine geplante und vernünftige Entwicklung» bekämpfen. So solle beispielsweise das Wachstum auf die Großregion ausgeweitet werden, um die Verkehrsnetze hierzulande zu entlasten. Bezüglich des Wohnungsbaus schlägt Fokus vor, auf Grundstücken zu bauen, die dem Staat und den Gemeinden gehören, unabhängig von den Grundstückspreisen. Die Idee ist, «das Land zu mieten, anstatt es zu kaufen, indem die maximale Dauer des Erbpachtvertrages verlängert wird».

Als «liberale, patriotische Mitte-Rechts-Partei», beschreibt Joe Thein Déi Konservativ. Die Partei lege den Schwerpunkt auf «Freiheit und soziale Werte, um die Lebensqualität zu verbessern». Der ehemalige ADR-Gemeinderat von Petingen tritt für Steuersenkungen ein. Außerdem will er das Bevölkerungswachstum der Einheimischen und Grenzgänger kontrollieren und die luxemburgische Sprache fördern.

Volt

Volt sei eine «paneuropäische Partei, die in mehr als 30 Ländern vertreten ist», sagt Samuel Moïse. Sie will ihm nach «weder links noch rechts» sein. Zu den Prioritäten gehört das Klima, «das durch sanfte Mobilität, Solarzellen und einen Energiemix, der die Kernenergie unterstützt», geschützt werden soll. Beim Wohnen stellt sich die Partei einen Steuerabzug für Mieten vor, wie bei den Zinsen für Kredite. Im Bildungsbereich sollen akkreditierte Europäische Schulen gefördert werden. Außerdem fordert Volt das Wahlrecht für Ausländer, auch wenn ein neues Referendum erforderlich wäre und eine Reform des Wahlsystems: Es soll nur einen Wahlbezirk geben. Zudem tritt die Partei für einen europäischen Premierminister ein.

Die erst kürzlich von Roy Reding gegründete Partei verschreibt sich den Angaben nach der Freiheit, die in Bedrängnis sei. Sie strebt eine direkte Demokratie an. Im Bereich der Gesundheit fordert Liberté-Fräiheet! mehr Möglichkeiten für Patienten. In der Bildungspolitik visiert die Partei ein «Back to Basics» an – eine Aufwertung aller Bildungswege, einschließlich des Handwerks. Zudem sind im Programm Steuersenkungen aufgeführt.