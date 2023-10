Luxemburg: Klimaskeptiker treiben Meteorologen Sorgenfalten auf die Stirn

«Die Temperaturen in Luxemburg-Stadt sind seit 2019 um 24,29 Prozent zurückgegangen», verkündete Anfang der Woche eine internationale Studie eines britischen Energieberatungsunternehmens. Eine Einschätzung, die angesichts des Altweibersommers, den Luxemburg in diesem Herbst erlebt hat, nur schwer zu überzeugen vermag.

Luca Mathias, Meteorologe bei Meteolux, erklärt: «Diese Studie ist unseriös. Wir stellen einen globalen Anstieg der Durchschnittstemperatur im Laufe der Jahrzehnte fest, mit Schwankungen von Jahr zu Jahr», sagt er und verweist auf eine Tabelle mit den Jahrestemperaturen, die seit 1947 am Flughafen Luxemburg-Findel gemessen wurden.

Deutlicher Temperaturanstieg

Tatsächlich sei die Durchschnittstemperatur in den Zeiträumen 1951 bis 1980 (8,3 Grad Celsius) und 1991 bis 2020 (9,8 Grad Celsius) im Durchschnitt um 1,5 Grad gestiegen. Die Studie, die einen Rückgang um 24,29 Prozent verkündet, scheint eher eine Marketingkampagne zu sein. Mathias weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass «sogenannte Studien von Klimaskeptikern sicherlich ein echtes Problem darstellen». Manchmal handele es sich dabei um reinen Lobbyismus, dann habe man es mit Desinformation zu tun. «Die Wetterdienste im Allgemeinen sind oft damit konfrontiert, vor allem in den sozialen Netzwerken».