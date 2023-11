Die «dritte Phase» der Koalitionsgespräche ist am Montag eingeläutet worden. «Wenn die Verhandlungen in diesem Tempo weitergehen und die Kompromissbereitschaft sich bestätigt, glaube ich, dass es bis Ende nächster Woche zu einer Koalitionsvereinbarung kommen könnte», erklärte Formateur Luc Frieden (CSV) am Montag nach Gesprächen zwischen seiner Partei und der DP in Senningen. Hat er sich damit zu weit vorgewagt? Jedenfalls schwächte er seine Aussage dann noch etwas ab: «Das bleibt unter Vorbehalt, denn ich kann nicht vorhersagen, was in den nächsten Tagen passieren wird.»